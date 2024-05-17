Вице-президент РСТ Горин: Турция занимает до 50% всех бронирований среди россиян

Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей, чем в прошлом году. Рейтинг зарубежных направлений возглавляет Турция, на нее приходится до 50% от всех продаж, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ИА НСН.
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