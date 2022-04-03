Министр экономики Японии призвал усилить санкции в отношении России

Федеральное агентство новостей Единственный путь, которого следует придерживаться Западу — это и далее усиливаться санкционное давление на Россию, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK.
Федеральное агентство новостей Единственный путь, которого следует придерживаться Западу — это и далее усиливаться санкционное давление на Россию, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK.
Свежие комментарии