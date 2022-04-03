Мировое обозрение

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    А деточёк моих за ЧТО ! Они ангелочки ! А вы на них САНКЦИИ - МАНКЦИИ ! А они хорошие !Песков заявил, чт...
  • Владимир Самборский
    По-русски это называется "ни тебе,ни матери"...Зарубежные космич...
  • kraft54
    мало,надо эту гадость стереть с лица Земли.Сводка Минобороны...

Министр экономики Японии призвал усилить санкции в отношении России

Министр экономики Японии призвал усилить санкции в отношении России

Федеральное агентство новостей Единственный путь, которого следует придерживаться Западу — это и далее усиливаться санкционное давление на Россию, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх