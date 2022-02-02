БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему Сталин поддержал Лысенко

Почему Сталин поддержал Лысенко

Трофим Денисович Лысенко (1898–1976) Управленческая несостоятельность В качестве доказательства тупости советской власти приводится знаменитая фраза Сталина (встреча Сталина и Вавилов в 1939 году): «Ну что, гражданин Вавилов, так и будете заниматься цветочками, лепесточками, василечками и другими ботаническими финтифлюшками? А кто будет заниматься повышением урожайности сельскохозяйственных культур?» Очевидно, проблема в том, что под Николая Ивановича Вавилова была в 1929 году создана мощная структура – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В.

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