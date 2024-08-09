Спрос на долгосрочную аренду жилья в России вырос за месяц на 11%. Об этом пишут «Известия». Исследование показало, что желающие арендовать недвижимость чаще интересовались жильем в Барнауле, Ставрополе, Кирове, Томске и Саратове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии