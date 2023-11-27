Эксперты рассказали об использовании дронов с термобарическими боеприпасами

БПЛА с термобарическими боеприпасам будут применяться при уничтожении укрепрайонов — они гораздо эффективнее, чем фугасные, уничтожают заранее оборудованные огневые точки противника, рассказал «Известиям» эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко.