Бывший начальник вещевого управления Департамента тылового обеспечения Росгвардии осужден за получение взятки в особо крупном размере

Собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника вещевого управления Департамента тылового обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александра Бусыгина.
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