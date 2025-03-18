Шохин: молитвами Минфина бизнесу хотелось бы не только выживать

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство создало все инструменты для совместного развития бизнеса, на что глава РСПП Александр Шохин ответил, что бизнес надеется на развитие, а не только на выживание Глава РСПП Александр Шохин прокомментировал выступление министра финансов Антона Силуанова на съезде Союза промышленников и предпринимателей.