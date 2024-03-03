В ГД заявили, что санкции Запада сделали РФ первой экономикой Европы

Известия/Константин Кокошкин Санкции, которые страны Запада вводили против России в течение последних двух лет, привели к тому, что российская экономика стала первой в Европе, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии