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В ГД заявили, что санкции Запада сделали РФ первой экономикой Европы

В ГД заявили, что санкции Запада сделали РФ первой экономикой Европы

Известия/Константин Кокошкин Санкции, которые страны Запада вводили против России в течение последних двух лет, привели к тому, что российская экономика стала первой в Европе, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

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