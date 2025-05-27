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Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +16°, дождь• Севастополь: +16°, дождь• Ялта: +18°, дождь• Алушта: +20°, дождь• Евпатория: +16°, дождь• Саки: +16°, дождь• Бахчисарай: +16°, дождь• Джанкой: +20°, дождь• Судак: +20°, дождь• Феодосия: +20°, дождь• Керчь: +2.

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