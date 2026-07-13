Кириенко вручил орден Мужества матери погибшего на СВО военнослужащего

Ваш браузер не поддерживает видео. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОССИЯ Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко 13 июля вручил орден Мужества матери бойца Сергея Ешина, погибшего в 2025 году при освобождении российских территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии