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Кириенко вручил орден Мужества матери погибшего на СВО военнослужащего

Кириенко вручил орден Мужества матери погибшего на СВО военнослужащего

Ваш браузер не поддерживает видео. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОССИЯ Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко 13 июля вручил орден Мужества матери бойца Сергея Ешина, погибшего в 2025 году при освобождении российских территорий.

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