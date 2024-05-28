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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Белорусская филармония и хор готовы приехать на гастроли в Алтайский край — Лукашенко

Белорусская филармония и хор готовы приехать на гастроли в Алтайский край — Лукашенко

В конце мая на гастроли в Минск поехал барнаульский Театр Драмы Белорусская государственная филармония и Национальный академический народный хор имени Цитовича готовы приехать в Алтайский край на гастроли.

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