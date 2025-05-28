Невоспитанные Макрон, Туск и Мерц: Грузинский премьер пристыдил политиков

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал Эммануэля Макрона, Дональда Туска и Фридриха Мерца за нарушение дипломатического этикета в связи с их совместным заявлением, опубликованным в День независимости Грузии.
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