Здравствуйте! Кем же они себя возомнили? Гласом народа? Элитой? Высшим сортом? Они действительно считают, что в праве унижать и оскорблять простой народ, которому, по идее, должны служить? Или это банальное хамство, которое иногда проскакивает от чувства собственной важности.
Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично
Комментарии
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Evgenija Palette
А этот ДИБРОВ, ОШИБКА ПРИРОДЫ... И ТУДА ЖЕ... ОН "ОСКОРБЛЯЕТ" Кто оскорбляет? - ОН!? ОН оскорбляет?... Как ПОСМЕЛ, ПРИДУРОК?... (вообще появляться на публике? Бездарь...).
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2 час.
Алексей Горшков
Да не одна она в Госдуме такая! Вспомним депутата Максакову! Не знаю - было ли у последней ещё одно гражданство - а насколько я знаю, у Родниной американское СЕЙЧАС ЕСТЬ !!! А, как мне известно именно при принятии гражданства США, человек КЛЯНЁТСЯ, что будет защищать ТОЛЬКО интересы американского государства, даже если у него есть другое гражданство! Мне кажется - американцы ПРАВЫ !!! Нам необходимо "взять на вооружение" ТАКУЮ СИСТЕМУ !!! В принципе - вообще ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ОТМЕНИТЬ СЛЕДУЕТ !!! А уж ДЕПУТАТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ... Кроме того следует отменить и списочную систему выборов - а то в депутаты попадают разновсяческие Роднины, КОТОРЫХ НИКТО НЕ ВЫБИРАЛ - ЗА НИХ ПРОСТО НЕ ГОЛОСОВАЛИ !!!
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1 час.
Виталий Рудзит
Умница! Согласен!!!!
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33 мин.
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