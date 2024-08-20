Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Виталий Рудзит
    Умница! Согласен!!!!Хамство не знает ...
  • Алексей Горшков
    Да не одна она в Госдуме такая! Вспомним депутата Максакову! Не знаю - было ли у последней ещё одно гражданство - а н...Хамство не знает ...
  • Lyudmila
    Они свое то удержать не смогли, а может и не хотели??? Куда уж им чего то еще желать, чтобы это точно так же просрать..."Россия перестала...

Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично

Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично

Здравствуйте! Кем же они себя возомнили? Гласом народа? Элитой? Высшим сортом? Они действительно считают, что в праве унижать и оскорблять простой народ, которому, по идее, должны служить? Или это банальное хамство, которое иногда проскакивает от чувства собственной важности.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А этот ДИБРОВ, ОШИБКА ПРИРОДЫ... И ТУДА ЖЕ... ОН &quot;ОСКОРБЛЯЕТ&quot; Кто оскорбляет? - ОН!? ОН оскорбляет?... Как ПОСМЕЛ, ПРИДУРОК?... (вообще появляться на публике? Бездарь...).
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2 час.
Алексей Горшков
Да не одна она в Госдуме такая! Вспомним депутата Максакову! Не знаю - было ли у последней ещё одно гражданство - а насколько я знаю, у Родниной американское СЕЙЧАС ЕСТЬ !!! А, как мне известно именно при принятии гражданства США, человек КЛЯНЁТСЯ, что будет защищать ТОЛЬКО интересы американского государства, даже если у него есть другое гражданство! Мне кажется - американцы ПРАВЫ !!! Нам необходимо &quot;взять на вооружение&quot; ТАКУЮ СИСТЕМУ !!! В принципе - вообще ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ОТМЕНИТЬ СЛЕДУЕТ !!! А уж ДЕПУТАТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ... Кроме того следует отменить и списочную систему выборов - а то в депутаты попадают разновсяческие Роднины, КОТОРЫХ НИКТО НЕ ВЫБИРАЛ - ЗА НИХ ПРОСТО НЕ ГОЛОСОВАЛИ !!!
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1 час.
Виталий Рудзит
Умница! Согласен!!!!
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33 мин.

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