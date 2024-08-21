В США испугались внешнеполитических последствий в случае победы Трампа

Член Комитета по разведке палаты представителей, демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс предупредил о внешнеполитических последствиях победы Дональда Трампа на выборах, которые повлияют на национальную безопасность страны.
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