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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барыс» подписал контракт с экс-вратарем «Вашингтона» Шеппардом. Он дважды выиграл Кубок Колдера с «Херши»

« Барыс » сообщил о подписании контракта с голкипером Хантером Шеппардом . 30-летний вратарь подписал соглашение с казахстанским клубом на один сезон.

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