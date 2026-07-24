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Царьград

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Уголовное дело возбудили после гибели троих рабочих в коллекторе под Москвой

Уголовное дело возбудили после гибели троих рабочих в коллекторе под Москвой

Трое человек отравились газом при ремонте станции в Щёлкове.Уголовное дело возбуждено после гибели трёх человек во время ремонтных работ в канализационно-насосной станции Назамиха.

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