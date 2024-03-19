Наталья Поклонская объявилась

Александр Штам Наталья Поклонская-единственный порядочный политик ! Человек со своим мнением, человек смелый и грамотный ! Моё к ней уважение !

Boris Borisov Наталья Поклонская-единственный порядочный политик ! ??????!!! А как же В.В Путин ???! ----Не уходите никуда,- за вами уже едут ! И не бегите,-поймаем,хуже будет !!! )))))))))