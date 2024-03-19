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Медвежий угол

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Наталья Поклонская объявилась

Наталья Поклонская объявилась

Советница генпрокурора РФ Наталья Поклонская объяснила свое первое за полтора года появление в телевизионном эфире.

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Комментарии
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Александр Штам
Наталья Поклонская-единственный порядочный политик ! Человек со своим мнением, человек смелый и грамотный !  Моё  к ней уважение !
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6 час.
Boris Borisov
Наталья Поклонская-единственный порядочный политик !  ??????!!!  А как же В.В Путин ???!  ----Не уходите никуда,- за вами уже едут ! И не бегите,-поймаем,хуже будет !!!       )))))))))
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6 час.
Вячеслав Денисов
Поклонская - единственный депутат, проголосовавший против пенсионного ограбления пенсионеров! Поклонская - единственный депутат, не приветствовавший пиндосоввских конгрессменов в ГД овацией! Поклонская осмелилась очистить депутатский корпус от жуликов и воров - и, это оказалось самым страшным &quot;преступлением&quot; перед режимом!
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4 час.

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