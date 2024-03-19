Советница генпрокурора РФ Наталья Поклонская объяснила свое первое за полтора года появление в телевизионном эфире.
Наталья Поклонская объявилась
Комментарии
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Александр Штам
Наталья Поклонская-единственный порядочный политик ! Человек со своим мнением, человек смелый и грамотный ! Моё к ней уважение !
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6 час.
Boris Borisov
Наталья Поклонская-единственный порядочный политик ! ??????!!! А как же В.В Путин ???! ----Не уходите никуда,- за вами уже едут ! И не бегите,-поймаем,хуже будет !!! )))))))))
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6 час.
Вячеслав Денисов
Поклонская - единственный депутат, проголосовавший против пенсионного ограбления пенсионеров! Поклонская - единственный депутат, не приветствовавший пиндосоввских конгрессменов в ГД овацией! Поклонская осмелилась очистить депутатский корпус от жуликов и воров - и, это оказалось самым страшным "преступлением" перед режимом!
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4 час.
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