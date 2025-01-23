МТС разработала комплекс, выявляющий майнинговые фермы

Российским оператором МТС, который занимается не только предоставлением услуг сотовой связи и домашнего интернета, но и различными IT-технологиями, получен патент на перспективную систему EnergyTool, анализирующую энергопотребление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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