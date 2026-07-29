В России предложили создать реестр специалистов по банкротству граждан

Ассоциация «Право должника» предложила создать официальный реестр компаний и специалистов, которые занимаются сопровождением граждан при банкротстве, а также ввести единые правила профессиональной этики для участников рынка.
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