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Сидоркина, Варнава о Дарье Дроздовой, которая стала скелетом из-за анорексии

Сидоркина, Варнава о Дарье Дроздовой, которая стала скелетом из-за анорексии

В одно время на просторах Сети стало вируситься видео с блогером Дарьей Дроздовой, которая довела себя до состояния скелета из-за анорексии.

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