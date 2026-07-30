Остановил для проверки документов и встал на колено: полицейский устроил сюрприз возлюбленной

Девушка подумала, что она нарушила правила дорожного движения. Однако во время общения с инспектором ГАИ в Алтайском крае она увидела за его спиной избранника: лейтенант полиции подошел к ней с цветами и кольцом, а затем позвал замуж.
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