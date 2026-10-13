«Сигнал к снижению напряженности»: эксперты оценили влияние «дизельной сделки» на рубль

Курс доллара, установленный Центробанком на вторник, 13 октября, составил 83,91 рубля. Поскольку днем ранее «американец» официально стоил 84,90, можно говорить о довольно мощном импульсе к укреплению, который получила российская валюта.
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