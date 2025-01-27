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ВСУ терпят громкое поражение. Диктатор Зеленский меняет командование

ВСУ терпят громкое поражение. Диктатор Зеленский меняет командование

Вчера (по ряду данных, позавчера к вечеру) произошло давно ожидаемое событие. В юго-западной части Донбасса российская армия освободила важный логистический узел и укрепрайон ВСУ – поселок Великая Новоселка.

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