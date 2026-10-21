Казахстанский МИД направил по дипломатическим каналам в Россию и ещё 84 государства, имеющие с республикой безвизовый режим, разъяснения о работе системы электронных въездных разрешений QazETA, обязательное оформление которых вводится с 1 июля 2027 года.