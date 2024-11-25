Московский планетарий назвал самый короткий световой день 2024 года

Длина светового дня 21 декабря 2024 года будет составлять всего 6 часов 59 минут.В Северном полушарии Земли самый короткий день года – 21 декабря – будет длиться всего 6 часов 59 минут, сообщил планетарий Москвы.
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