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Московский планетарий назвал самый короткий световой день 2024 года

Московский планетарий назвал самый короткий световой день 2024 года

Длина светового дня 21 декабря 2024 года будет составлять всего 6 часов 59 минут.В Северном полушарии Земли самый короткий день года – 21 декабря – будет длиться всего 6 часов 59 минут, сообщил планетарий Москвы.

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