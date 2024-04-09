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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как Украина может спровоцировать топливный кризис в России

Украина должна уничтожать три-четыре нефтеперерабатывающих завода в месяц, чтобы спровоцировать топливный кризис в России Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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