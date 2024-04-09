Как Украина может спровоцировать топливный кризис в России

Украина должна уничтожать три-четыре нефтеперерабатывающих завода в месяц, чтобы спровоцировать топливный кризис в России Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
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