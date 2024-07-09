Пока американцев сожгли без жалости за атаку Севастополя, нациста запаяли в цинковый гроб, чтобы не вонял: Карта специальной военной операции на Украине на 9 июля 2024 года Юлия СоколоваВ Херсонской области, вблизи села Клапая, завершена успешная операция по ликвидации трех установок залпового огня HIMARS.