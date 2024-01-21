Капитализация стейблкоина PayPal превысила $300 млн и это не единственная аномалия

Согласно статистике Etherscan, компания PayPal эмитировала токенов PYUSD на сумму более $300 млн. Криптовалюта старейшей платежной системы, представляет собой привязанный к курсу доллара стейблкоин и может быть заблокирована в любом кошельке.
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