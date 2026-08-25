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World's Largest Refiner Says China's Oil Demand "Very Likely Peaked Last Year"

World's Largest Refiner Says China's Oil Demand "Very Likely Peaked Last Year"

World's Largest Refiner Says China's Oil Demand "Very Likely Peaked Last Year" One of the most understated stories of 2026, and the reason why oil (and gas) aren't trading at persistently nosebleed levels (ignore diesel for the time being), has been China's unexpectedly weak oil demand.

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