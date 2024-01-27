Глава Минобороны ФРГ признал, что Германия не готова к противостоянию с Россией

Германия не готова противостоять России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнётся Европа в будущем», — цитирует его The Telegraph.
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