Депутат Бессараб: удвоенную выплату к пенсии получат те, кому исполнилось 80 лет

Двойную выплату получат пожилые люди, отметившие 80-летие. Соцфонд России переведет им деньги в следующем за днем рождения месяце, сообщила РИА «Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
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