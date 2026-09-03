Результаты: Тур Стамбула-2026. Этап 1

Silivri — Çatalca, 165,1 км 1 Baptiste Vadic (Fra) Totalenergies 3:58:35 2 Alexandre Balmer (Sui) Solution Tech Nippo Rali 0:00:00 3 Artëm Fofonov (Fra) Xds Astana Development Team 4 Pierre Thierry (Fra) Totalenergies 0:00:04 5 Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Visitmalta 0:00:10 6 Florian Dauphin (Fra) Totalenergies 7 Mattia Negrente (Ita) Xds Astana Development Team.
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