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В Иванове после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника №2

В Иванове после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника №2

Пациентам обновлённое медучреждение понравилось, особенно лёгкая запись к врачам.Губернатор Ивановской области проинспектировал только что открывшуюся в областном центре после капремонта вторую взрослую поликлинику на улице Академика Мальцева.

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