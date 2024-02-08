В Иванове после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника №2

Пациентам обновлённое медучреждение понравилось, особенно лёгкая запись к врачам.Губернатор Ивановской области проинспектировал только что открывшуюся в областном центре после капремонта вторую взрослую поликлинику на улице Академика Мальцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии