На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек

На Солнце зафиксировали одну из крупнейших за последние десять лет вспышек. Об этом 6 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.
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