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Парламентская газета

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На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек

На Солнце произошла одна из крупнейших за десять лет вспышек

На Солнце зафиксировали одну из крупнейших за последние десять лет вспышек. Об этом 6 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.

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