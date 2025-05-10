В полиции Франции рассказали о поисках экс-супруга Кати Лель

Во Франции полиция отказалась начинать поиски экс-супруга певицы Кати Лель Игоря Кузнецова, который пропал без вести месяц назад в НиццеВо Франции полиция отказалась начинать поиски экс-супруга певицы Кати Лель Игоря Кузнецова, который пропал без вести месяц назад в Ницце.
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