В полиции Франции рассказали о поисках экс-супруга Кати Лель

Во Франции полиция отказалась начинать поиски экс-супруга певицы Кати Лель Игоря Кузнецова, который пропал без вести месяц назад в НиццеВо Франции полиция отказалась начинать поиски экс-супруга певицы Кати Лель Игоря Кузнецова, который пропал без вести месяц назад в Ницце.