Может ли Кыргызстан противостоять глобальным биологическим угрозам? ﻿

Наталья КРЕК Проблема обеспечения биобезопасности с каждым днем становится все более актуальной. И если до пандемии COVID-19 большинство политиков, экспертов, да и ученых рассматривали перспективы применения биооружия скорее как конспирологическую теорию, нежели как реальную угрозу, то после 2020 года для многих стало очевидно, что использование против человечества выведенных в пробирках вирусов вполне возможно.