БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Может ли Кыргызстан противостоять глобальным биологическим угрозам? ﻿

Может ли Кыргызстан противостоять глобальным биологическим угрозам? ﻿

Наталья КРЕК  Проблема обеспечения биобезопасности с каждым днем становится все более актуальной. И если до пандемии COVID-19 большинство политиков, экспертов, да и ученых рассматривали перспективы применения биооружия скорее как конспирологическую теорию, нежели как реальную угрозу, то после 2020 года для многих стало очевидно, что использование против человечества выведенных в пробирках вирусов вполне возможно.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
мало дебилам , сперва пускают заразу америкосов , вот и последствия
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