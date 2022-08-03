Военное обозрение

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Пелоси на Тайване назвали «большим другом тайваньского народа» и наградили

Пелоси на Тайване назвали «большим другом тайваньского народа» и наградили

Находящаяся с резонансным визитом на Тайване спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила в так называемом «законодательном юане».

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