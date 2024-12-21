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Закон, порядок, государство

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Артиллерийские расчеты противотанкового подразделения группировки войск «Днепр» восстанавливают боеспособность

Артиллерийские расчеты противотанкового подразделения группировки войск «Днепр» восстанавливают боеспособность

После выполнения задач на передовой личный состав по ротации прибывает в расположение лагеря и в течение нескольких дней имеет возможность не только отдохнуть, но и решить бытовые вопросы.

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