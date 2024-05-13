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МО РФ: силы ПВО ночью сбили около 50 снарядов и дронов ВСУ над регионами России

МО РФ: силы ПВО ночью сбили около 50 снарядов и дронов ВСУ над регионами России

В течение прошедшей ночи российские военные пресекли совершить террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня "Ольха" и авиационных управляемых ракет "Storm Shadow" по объектам на территории РФ.

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