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Скончалась звезда "Ритмической гимнастики" Сабитова в квартире в Москве

Балетмейстер Лилия Сабитова скончалась в квартире в Москве. Причины ее смерти выясняются. По предварительным данным, в понедельник, 14 сентября, в московской квартире 73-летнюю народную артистку России и балетмейстера Лилию Сабитову нашли мертвой.

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