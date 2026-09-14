Скончалась звезда "Ритмической гимнастики" Сабитова в квартире в Москве

Балетмейстер Лилия Сабитова скончалась в квартире в Москве. Причины ее смерти выясняются. По предварительным данным, в понедельник, 14 сентября, в московской квартире 73-летнюю народную артистку России и балетмейстера Лилию Сабитову нашли мертвой.