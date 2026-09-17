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Царьград

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Главный рассадник вирусов осенью. Что это? Самое страшное - есть у каждого

Главный рассадник вирусов осенью. Что это? Самое страшное - есть у каждого

Врач Надежда Чернышова назвала главный рассадник вирусов осенью, который есть у каждого. Мы пользуемся им не только на улице и в общественных местах, но и дома.

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