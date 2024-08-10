Эксперт Бондарь рассказал, по каким пунктам в квитанциях за ЖКХ чаще обманывают

Коммунальные платежи часто становятся объектом манипуляций и обмана. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь подчеркивает, что многие граждане не замечают скрытых моментов в квитанциях, за которые придется платить больше.
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