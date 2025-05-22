Как преодолеть перфекционизм?

Когда идеальное становится врагом хорошего Перфекционизм часто маскируется под добродетель. «Я просто хочу сделать всё как следует», — оправдываемся мы, засиживаясь допознад над проектом или переделывая работу с нуля из-за мелкой погрешности.
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