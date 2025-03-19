Трамп хочет отставки судьи, запретившего исполнять указ о принудительной депортации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы судья, запретивший исполнение его указа о принудительной депортации преступников-нелегалов, ушел в отставку, сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
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