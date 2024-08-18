Гюнтер Штайнер: «Был очень удивлен, что Сайнс выбрал «Уильямс» – понятия не имею, что именно сказал ему Воулз»

Штайнер удивился решению Сайнса перейти в «Уильямс». По словам бывшего руководителя «Хааса», он не ожидал, что Сайнс предпочтет подписать контракт с «Уильямсом» в ситуации, когда его звали к себе сразу две заводские команды.