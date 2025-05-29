В Британии направят более £1 млрд на внедрение ИИ и создание групп хакеров

Правительство Великобритании направит более £1 млрд ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и создание групп хакеров для кибератак с целью противодействия деятельности враждебных государств.
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