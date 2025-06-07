БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Интерес российских соседей к Волге простирается аж до Черного моря

Интерес российских соседей к Волге простирается аж до Черного моря

Леонид ШЕПИЛОВ  Казахстан планирует обратиться к России с предложением увеличить сток Волги или как-то перенаправить волжскую воду в Каспийское море из-за его обмеления.

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Комментарии
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Eduard
Хрен им!
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12 час.
Eduard
Подонки и лицемеры!
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12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Турция перекрыла стоки рек Тигр и Евфрат. Ирак без воды. Казахи ТРЕБУЮТ от России перенаправить стоки российских северных рек в Казахстан. Стадам казахских баранов не хватает воды!?
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10 час.
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