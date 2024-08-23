ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    А как попал в Россию и что умеет никого не интересует. Вот и вся суть наших эффективных.Минобрнауки сообщ...
  • Дмитрий Бакланов
    Потому что "Демократия - это власть американского народа".МИД КНДР назвал С...
  • Eduard
    Вообще этих ублюдков живыми не брать!В ООН прокомменти...

Законопроект о запрете массовых спам-звонков внесут в ГД в сентябре

Законопроект о запрете массовых спам-звонков внесут в ГД в сентябре

В сентябре в Госдуму планируется внести законопроект о запрете массовых спам-звонков. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил журналистам в пятницу, 23 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх