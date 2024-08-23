Законопроект о запрете массовых спам-звонков внесут в ГД в сентябре

В сентябре в Госдуму планируется внести законопроект о запрете массовых спам-звонков. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил журналистам в пятницу, 23 августа.
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