Юные артисты цирка из Казани покажут свое мастерство на фестивале во Франции

XXIII Международный фестиваль артистов цирка в городе Сен-Поль-ле-Дакс пройдет с 14 по 17 марта.фото предоставлено казанским цирком--> Воспитанники Детской цирковой школы Казанского государственного цирка продемонстрируют своё мастерство на XXIII Международном фестивале артистов цирка во французском городе Сен-Поль-ле-Дакс.
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