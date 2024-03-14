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Юные артисты цирка из Казани покажут свое мастерство на фестивале во Франции

Юные артисты цирка из Казани покажут свое мастерство на фестивале во Франции

XXIII Международный фестиваль артистов цирка в городе Сен-Поль-ле-Дакс пройдет с 14 по 17 марта.фото предоставлено казанским цирком--> Воспитанники Детской цирковой школы Казанского государственного цирка продемонстрируют своё мастерство на XXIII Международном фестивале артистов цирка во французском городе Сен-Поль-ле-Дакс.

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