Студенты и преподаватели ИрГУПС призвали проголосовать на выборах президента России

Продолжается последний день голосования на выборах президента России. В этом году на выборах многие отмечают особенную активность молодежи, например, преподаватели Иркутского государственного университета путей сообщения.
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